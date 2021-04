“Casellati in vacanza con voli di Stato? Se vero si dimetta”

ROMA – “Non vorrei rovinare l’atmosfera idilliaca e conformista della Pax draghiana ma se la Casellati avesse utilizzato davvero un aereo di Stato per le sue vacanze dovrebbe dimettersi all’istante. Nei paesi normali (dove oltretutto esiste un’opposizione) funziona così”.

Lo scrive in un post l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, dove commenta la notizia sull’uso dei voli di Stato per 124 volte nell’ultimo anno: “c’è chi sostiene che un’ora di Falcon costi tra i 5000 ed i 7000 euro. Se fosse così i voli blu della Casellati ci sarebbero costati circa 750.000 euro nell’ultimo anno. Poca roba di fronte alle centinaia di miliardi di euro del bilancio dello Stato forse. Ma tanti, davvero tanti, in un Paese dove le diseguaglianze crescono a dismisura”. (ANSA)