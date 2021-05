Lupo: “Sicilia in forte ritardo su terapia con anticorpi monoclonali”

“Nell’Isola il ricorso a tale trattamento è avvenuto in pochissimi casi: sembrerebbe che soltanto una cinquantina di pazienti siano stati sottoposti alla terapia monolocale eppure solo presso l’ospedale Cannizzaro di Catania – sottolinea Lupo, firmatario di un’interrogazione sull’argomento- sarebbero in giacenza oltre 500 dosi inutilizzate.

Nei giorni scorsi l’assessorato alla Salute ha comunicato l’attivazione di 27 centri per la somministrazione della terapia ma resta la lacuna più grave circa la mancanza di opportune direttive assessoriali affinché i medici (MMG, PLS, USCAS) che per primi vengono a contatto con i pazienti Covid, dopo adeguato intervento formativo, attivino la procedura per la somministrazione del farmaco con immediatezza.

L’assessore ad interim alla Salute Musumeci, che è anche commissario COVID, dica come vuole procedere – conclude Lupo – per facilitare la somministrazione di una terapia rivelatasi particolarmente efficace nei pazienti con fattori di rischio e comorbilità purché praticata entro i primi giorni dal manifestarsi dei sintomi”.