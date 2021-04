Parigi, si costituisce uno dei tre terroristi fuggitivi

PARIGI – Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Intanto oggi prima udienza per gli altri 7 fermati ieri nel Paese. Si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni Alimonti delle Br; Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale. Ci vorranno 2-3 anni per l’estradizione. Ancora ricercati invece gli ex brigatisti Di Marzio e Ventura.