Stasera in tv “Amore Criminale” e Roma-Manchester

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Stasera il pubblico potrà intrattenersi con una vasta programmazione tra calcio, telefilm, reality, molteplici programmi di approfondimento e di attualità.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Un passo dal cielo – La domesticazione dell’uomo”. A seguito di un’accusa di omicidio che vede protagonista un allievo di Christoph, l’uomo e Dafne si ritrovano costretti ad affrontare le problematiche del proprio rapporto. Nel frattempo, Francesco e Vincenzo sono alla ricerca di una verità, che potrebbe essere ottenuta entrando in punta di piedi nel rapporto padre e figlia.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il programma di approfondimento dal titolo “Anni 20”, basato sulla creazione di servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sulle più scottanti tematiche di attualità politica. La conduttrice, Francesca Parisella, insieme alla sua squadra, stasera racconterà il mondo dell’occupazione, mettendo in luce le differenze tra i liberi professionisti colpiti dalla pandemia e i dipendenti sottoposti allo smart working.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Amore criminale”, il programma che tratta di attualità e che mette in luce il tema della violenza di genere. In ogni puntata, per un totale di sei puntate, si cercherà di dare voce alle famiglie delle vittime e di ricordare le donne uccise. Anche stasera, la conduttrice Veronica Pivetti, darà la parola agli orfani di femminicidio.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata di questa sera, ampio approfondimento verrà dedicato al tema delle riaperture, del pass vaccinale e del caso Grillo.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. In una vera lotta per la sopravvivenza, i naufraghi vip dovranno affrontare nuove nomination, eliminazioni e molteplici scontri.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Transformers 4 – L’era dell’estinzione”. A distanza di quattro anni dall’ultima battaglia tra robot, un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa che potrebbe avere a che fare con una nuova minaccia, che vede protagonisti nuovi e vecchi Transformers, intenzionati a distruggere la terra.

TV8 trasmetterà, alle 21.00, l’appuntamento calcistico “UEFA Europa League”. La semifinale vedrà protagonista la squadra del Manchester che sfiderà la squadra della Roma.