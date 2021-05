A Messina persi 2000 posti di lavoro

Ben 2.056 i posti di lavoro in meno nel primo trimestre del 2021 a Messina e provincia rispetto al I trimestre 2020. Lo comunica la Camera di Commercio di Messina.

La perdita più consistente di addetti si registra nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio (-893), seguito da quello di attività di servizi di alloggio e ristorazione (-751), sanità e assistenza sociale (- 525), Attività immobiliari (- 482) e Attività artistiche, sportive e di intrattenimento (- 83).

“Gli effetti della pandemia sul nostro tessuto economico e imprenditoriale sono sempre più evidenti – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – il che conferma, ancora una volta, che le misure introdotte per il contenimento degli effetti della crisi, sin dal principio, sono state assolutamente inidonee e intempestive. E tutto questo non poteva non avere riflessi disastrosi anche sul piano occupazionale. L’analisi dei dati rileva come, da mesi, stiamo assistendo al tracollo delle imprese di alcuni settori, primo fra tutti il turismo e la ristorazione”. (ANSA).