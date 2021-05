Botte e minacce alla mogli per 10 anni: arrestato

TERMINI IMERESE – Codice rosso a Termini Imerese per un uomo di 57 anni accusato di maltrattamenti ripetuti nei confronti della moglie che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna ha denunciato di essere stata aggredita dal marito in presenza dei figli e ha rivelato di soprusi e le violenze fisiche, come schiaffi, calci e pugni, subite nel corso di un decennio da parte dell’uomo.