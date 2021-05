Cittadella della polizia a Boccadifalco pronta a fine estate

PALERMO – Superato il nodo burocratico che era rappresentato dalla bretella di collegamento tra via Pitrè e via Leonardo da Vinci, adesso mancano gli ultimi impianti e dopo l’estate la Cittadella sarà consegnata alla Questura di Palermo. Dopo il rilascio di una serie di certificazioni previste dalla legge, si va verso la fase finale. Nella nuova sede saranno trasferiti diversi uffici della Polizia sparsi per Palermo, si tratta dei reparti scientifica, polizia frontiera, delle telecomunicazioni e immigrazione.

Una struttura importante, funzionale, sulla quale il governo Nazionale ha investito già decine di milioni di euro e per la quale sono previsti altri 120 milioni per il cosiddetto secondo lotto, cioè ampliamento e completamento. Il complesso polifunzionale sorgerà in via Pitrè, a pochi passi dall’aeroporto di Boccadifalco.

“Dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia – dichiara il consigliere comunale e capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda -ho ricevuto parole confortanti in merito allo stato dei lavori della cittadella della Polizia di Stato a Boccadifalco. Un’opera grande e importante per la Polizia palermitana che ha subito, nel passato, rallentamenti e stop per svariate vicende. A febbraio dell’anno scorso – aggiunge – mi sono impegnato personalmente per fare votare al Consiglio comunale la variante urbanistica che aveva bloccato, per 8 anni, il completamento dei lavori. Gli uomini e le donne in divisa devono avere i mezzi e gli strumenti per potere lavorare in sicurezza e offrire ai cittadini anche i migliori servizi”.