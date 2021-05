Concorsi, quattro bandi al ministero dell’Interno

In palio 58 posti.

Il ministero dell’interno ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titolo ed esami, al fine di ricoprire le molteplici posizioni di funzionari tecnici della polizia di stato, rivolto ai possessori della cittadinanza italiana e ai possessori di un diploma di laurea, diverso in base al ruolo di funzionario scelto.

Nello specifico, il ministero dell’interno ha deciso di indire n.4 bandi di concorso, ognuno dei quali è riferito all’assunzione di un numero limitato di commissari, diverso per titoli di studio e per attività da svolgere.

Il primo concorso pubblico, indetto dal ministero degli interni, prevede l’assunzione di n.13 commissari tecnici ingegneri, che svolgeranno il ruolo di ingegneri presso quattro diversi settori della polizia. N.1 posto sarà riservato al settore di polizia scientifica, n.2 posti saranno riservati al settore telematica, n.2 posti saranno riservati al settore motorizzazione e n.8 posti al settore accasermamento. È richiesto un diploma di laurea in Ingegneria o in Architettura.

Il secondo concorso pubblico, indetto dal ministero degli interni, prevede l’assunzione di n. 24 commissari fisici per la polizia di stato presso tre diversi settori della polizia. N. 8 posti saranno riservati al settore di polizia scientifica, n.14 posti saranno riservati al settore telematica, n.2 posti saranno riservati al settore equipaggiamento. È richiesto un diploma di laurea in Ingegneria, Fisica, Informatica, Chimica e/o Economia.

Il terzo concorso pubblico, indetto dal ministero degli interni, prevede l’assunzione di n. 12 commissari biologi per la polizia di stato. Per questo settore concorsuale, è richiesto il diploma di laurea in Biologia, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.

Il quarto e ultimo concorso pubblico prevede l’assunzione di n.9 commissari tecnici psicologi per la polizia di stato. Per questo settore concorsuale è richiesto il possesso della laurea in Psicologia.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico potrà essere inoltrata, per via telematica, entro il 24 maggio 2021, accedendo nell’area dedicata al concorso pubblico. Per accedere è richiesto lo SPID, la CIE e la PEC, dove si riceveranno tutte le informazioni circa il concorso.

