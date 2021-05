Da Unicredit un immobile alla comunità di Sant’Egidio

PALERMO – UniCredit ha concesso in comodato gratuito l’immobile di via Maqueda 57 a Palermo alla Comunità di Sant’Egidio per la realizzazione di un progetto di stoccaggio e distribuzione di beni di prima necessità alle persone che si trovano in stato di difficoltà. “In un momento così difficile dal punto di vista economico – ha dichiarato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit – UniCredit sente la responsabilità e la necessità di fare la propria parte e sin dall’inizio della pandemia ci siamo attivati per supportare le comunità, i territori e le economie in cui siamo presenti. Attraverso l’utilizzo del nostro immobile, concesso in comodato gratuito, la Comunità di Sant’Egidio potrà rafforzare l’aiuto immediato e concreto alle fasce deboli della città di Palermo che stanno affrontando un periodo particolarmente complesso”.

“La pandemia, con le sue conseguenze, – ha commentato Andrea Nucita, responsabile della Comunità Sant’Egidio – Sicilia onlus – ha acuito il disagio di tanti nelle nostre città. La Comunità di Sant’Egidio lo ha sperimentato direttamente, vedendo incrementare in modo significativo le richieste di aiuto. La risposta a queste nuove necessità non può che essere corale, ed in effetti, insieme all’incremento dei bisogni abbiamo sperimentato una maggiore solidarietà. L’intervento di UniCredit, che ringraziamo, si inserisce in questo contesto. Siamo certi che l’immobile che ci viene concesso in comodato gratuito – sito nel cuore del centro storico della città – ci aiuterà ad essere ancora più vicini ai tanti che, soprattutto in questo particolare territorio, vivono oggi una situazione di difficoltà”.