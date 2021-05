Donna picchia il marito davanti al figlio: arrestata

Catania – Una donna e’ stata arrestata da personale delle Volanti a Catania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del marito. La polizia, intervenuta su segnalazione di vicini di casa, ha accertato che aveva aggredito l’uomo in presenza del figlio minorenne, e che questo episodio non era isolato. La vittima e’ stata medicata e giudicata guaribile in 14 giorni. L’uomo dopo vere presentato denuncia in Questura ha lasciato l’abitazione familiare con il figlio minorenne. La Procura ha convalidato l’arresto e disposto la contestuale e immediata liberazione della donna. (ANSA).