Ekipe Orizzonte, inizia un tour de force: domani scontro con Verona

CATANIA – L’Ekipe Orizzonte accelera e si prepara a disputare tre partite di campionato a distanza ravvicinata, iniziando così il tour de force di fine stagione.

Tra recuperi e ultima giornata del Preliminary Round Scudetto di Serie A1, le catanesi saranno infatti in vasca tre volte in sette giorni e già domani, sabato 1 maggio alle 15:30, affronteranno il CSS Verona tra le mura amiche della Piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria (CT). Sarà il recupero del secondo turno, rinviato nelle scorse settimane per i casi di positività emersi nella formazione scaligera in quell’occasione. Un nuovo confronto tra le due squadre, che finora in questa stagione ha sempre visto uscire vittoriose le etnee, ma che non va affatto sottovalutato come spiega alla vigilia la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte: “Naturalmente – sottolinea Arianna Garibotti – non sarà una partita semplice, perché Verona è una squadra fastidiosa. Solo cinque giorni fa sul loro campo abbiamo sofferto e non è stato facile vincere. Quindi, dovremo iniziare la partita subito concentrate e determinate. Siamo in un periodo caldo della stagione, sempre più vicino alle finali, e quindi dovremo prendere questa partita come un bel banco di prova per vedere a che punto siamo e capire cosa dobbiamo iniziare a consolidare in vista delle sfide più importanti. Sarà anche un’occasione per prendere ulteriore fiducia in noi stesse e nei nostri mezzi, facendo in modo di trovare la giusta determinazione per le partite decisive. Finalmente torneremo a giocare in casa, dopo tanto tempo. Peccato che non ci sia il nostro pubblico, che ci è sempre stato accanto, ma faremo di tutto per portare a casa anche questo risultato”.

Il match contro le veronesi sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sport Web Sicilia, grazie alla collaborazione dello staff di “Time Out”.

Mercoledì 5 maggio alle 14:30 l’Ekipe Orizzonte ospiterà il Plebiscito Padova nel recupero del quarto turno, mentre sabato 8 alle 16:00 affronterà la Sis Roma nella sesta giornata, sempre sul campo della Piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria.

La sfida di domani e quelle della prossima settimana si disputeranno a porte chiuse nel rispetto delle norme anticovid.