Filippi: “Noi sottovaluti? Pazienza. Campo dirà la sua”

PALERMO – Il Palermo domenica, alle 20.30, sarà impegnato in casa della Virtus Francavilla e andrà alla ricerca dei tre punti per cercare di conquistare il settimo posto in classifica, che permette di disputare il primo turno dei play off dentro casa. Per raggiungerlo, però, i rosanero devono sperare che il Foggia non vada oltre il pareggio contro il Catania.

I rosanero hanno lasciato il capoluogo poco dopo pranzo, ricevendo il saluto da parte dei supporters presenti all’esterno del “Barbera”. Prima della partenza è intervenuto in conferenza il tecnico Giacomo Filippi: “La squadra si è alleata benissimo in questa settimana. Abbiamo preparato la sfida nel modo giusto. È una sfida che nasconde insidie, affrontiamo una squadra che si conferma in questa categoria, che gioca un buon calcio, allenata bene e che fa della programmazione la cosa migliore. Sappiamo che affronteremo una squadra spensierata, questa è un’arma a loro favore. Per noi è una partita determinate”.

“Credo che sia una partita della squadra perché queste partite si vincono con l’atteggiamento collettivo, con tutti atti a fare il loro dovere. Solo con l’atteggiamento da squadra si porta in porto la partita. Per quanto riguarda gli infortunati, sinceramente mi concentro su quelli a disposizione che mi danno ampie garanzie e sui quali faccio affidamento. Gli infortunati – continua l’allenatore rosanero – stanno recuperando nei tempi dovuti e per la prima dei play off dovremmo avere quasi tutti a disposizione. La programmazione è stata fatta prima delle ultime sei gare, quando abbiamo avuto un ciclo foresennato. Domani giocherà la formazione migliore. Lucca non sarà convocato”.

Il tecnico rosanero ha parlato anche di Foggia e Teramo, con le quali si sarà un confronto a distanza per guadagnare il settimo posto in classifica: “Foggia e Teramo sono due squadre che hanno avuto continuità in questo campionato. Il Teramo è partito forte, ha una organizzazione di gioco ottima e hanno fatto un campionato ottimo, lo stesso vale per il Foggia. Noi abbiamo acquisito una fisionomia ottima e sono contento dei ragazzi. Non mi sento di fare pronostici, perché i 90′ possono stravolgere la parte basse dei play off. Noi dobbiamo fare di tutto per ottenere i play off e sperare che il Foggia non vinca”.

Domenica, contro la Cavese, è stato decisivo Nicola Rauti e sull’attaccante il tecnico si è espresso così: “Rauti stava facendo benissimo anche prima di sbloccarsi. È normale che l’attaccante vive per il gol e, quindi, questo gli ha dato autostima. Io ero contento di quanto stava facendo. Rimango del parere che può esprime me le proprie caratteristiche guardando la porta e stiamo lavorando anche su altri movimenti. Al rientro di Lucca e Saraniti a pieno regime possiamo provare qualsiasi esperimento”.

“Silipo è un talento e non c’è dubbio – continua Filippi -. È un giocatore di fantasia e potenza. I giocatori con le sue caratteristiche da un giorno all’altro gli scatta una molla nella testa e cambiano radicalmente il modo di interpretare il lavoro. Andrea ha una grande stima da parte mia. Da un momento all’altro può stravolgere i piani”.

“L’aria nello spogliatoio e nell’ambiente è frizzante e profumanta, che fa bene, salutare. La squadra sta bene ha un carattere armonioso e l’umore alto. Questo mi fa ben sperare per il futuro prossimo. In queste ultime settimane abbiamo avuto infortuni di troppo e questa notte è stato male Martin che ha avuto la dissenteria. Noi guardiamo molto la Primavera e ci sono ragazzi molto validi, con un gruppo ottimo. Stiamo valutando, in caso, di fare qualche innesto dalla squadra Primavera. Valuteremo ogni migliore possibilità”.

“Noi sottovalutati? I numeri ci danno per spacciati e forse sarà un bene. Sappiamo quello che valiamo. siamo una squadra rognosa caparbia e che gioca per vincere. Se ci sottovalutano pazienza. Il campo dirà la sua”.

In chiusura Filippi ha parlato di Odjer finito KO un paio di giorni fa: “Odjer due giorni fa ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore. Abbiamo fatto gli esami e non c’è nulla di grave. Si sta cercando di accelerare i tempi e recuperarlo quanto prima. Abbiamo preferito non rischiarlo