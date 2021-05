Guardia di Finanza, sequestrati 100 mila litri di carburante

CATANIA – Sequestrati circa 100.000 litri di carburante, 4 autocisterne, un autocarro e individuati due depositi clandestini. E’ il bilancio di controlli contro frodi nel settore dei prodotti energetici eseguiti dall’inizio dell’anno dall’ufficio dogane di Catania, funzionari del laboratorio chimico mobile della Dt VII Sicilia, e militari della Guardia di Finanza. Le iniziative rientrano nei programmi di monitoraggio del territorio realizzati dall’Agenzia accise, dogane e monopoli (Adm) per individuare fenomeni fraudolenti quali l’adulterazione del prodotto destinato alla carburazione mediante miscelazione con prodotti idrocarburici non assoggettati ad accisa o la destinazione di prodotto ad accisa agevolata ad usi soggetti a maggiore imposta, come l’utilizzo per autotrazione dei veicoli commerciali. I risultati ottenuti hanno consentito di accertare condotte che producono danno erariale e distorsione del mercato a svantaggio degli operatori onesti, nonché di sequestrare prodotti energetici pericolosi per la sicurezza dei trasporti e dell’ambiente. (ANSA).