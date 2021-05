Incidente in autostrada: auto contro camion, quattro feriti

CATANIA – Rallentamenti oggi sulla Catania – Palermo a causa di un’incidente stradale avvenuto tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini. Intorno alle 17,30 di oggi, due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, quella del Distaccamento Nord e quella del Distaccamento di Paternò, sono intervenute al km 178,6 dell’autostrada A19 sulla carreggiata in direzione Palermo.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’autovettura ed un autocarro. I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza gli automezzi e la carreggiata, agevolando il successivo ripristino stradale a cura del personale dell’Anas.

Sia il conducente dell’autocarro che i tre occupanti dell’autovettura hanno riportato contusioni e ferite e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto insieme a personale della Polizia Stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità che è stata deviata per un breve lasso di tempo sulla statale 192.