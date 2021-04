La Sicilia resterà arancione, recupero sui vaccini

PALERMO- La Sicilia, oggi, mentre attendiamo l’ufficialità della cabina di regia, dovrebbe restare di colore arancione. Secondo gli ultimi dati, la contagiosità del Covid è compatibile con uno scenario di tipo due, con una leggera discesa non ancora però consolidata. “Credo che non cambieremo colore – dice il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, Renato Costa – anche se fino all’ultimo la certezza non c’è. Registriamo un certo miglioramento, una minore pressione sugli ospedali, lancio l’appello alla prudenza”.

Il target dei vaccini

“Ieri sono state somministrate a livello regionale circa trentaduemila dosi, o poco meno. Siamo nel target assegnato dal commissario Figliuolo – continua Costa -. Abbiamo finalmente le munizioni, stiamo appaltando i nuovi hub vaccinali e ci sono le premesse per una svolta”. Un tentativo di recupero, dopo giorni in cui la campagna vaccinale è entrata in crisi, soprattutto per le rinunce ad AstraZeneca. Dalle notizie che arrivano dalla Regione, dunque, si può ricavare un tenue spiraglio di ottimismo, soprattutto se la tendenza sarà confermata ed è tutto da vedere. In altre occasioni, dopo una ripartenza veloce, c’è stata la frenata. Il target ha un valore crescente. L’obiettivo regionale definitivo, da raggiungere forse a fine mese, prevede cinquantamila inoculazioni giornaliere. Intanto, abbiamo almeno raggiunto la soglia dell’ottanta per cento (80,4) nella percentuale delle dosi somministrate su quelle consegnate. Siamo ancora penultimi, seguiti soltanto dalla Calabria. La media nazionale si attesta all’86,6 per cento. Una meta distante.

Il giorno trionfale delle dosi

Sempre ieri è stato un giorno importantissimo per la campagna vaccinale nazionale. “Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”. Così su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un traguardo che era stato annunciato dallo stesso commissario, Francesco Figliuolo.

Le dosi in arrivo in Sicilia

Intanto, da domani, nuovi rinforzi. Saranno 185.800 i vaccini anti-Covid in consegna nei centri siciliani. Nel dettaglio: 152.200 del tipo Astrazeneca, 20.700 Moderna e 12.900 Janssen. Questa la suddivisione prevista verso i centri vaccinali siciliani: 51.100 a Palermo, 26.100 a Milazzo, 8.200 a Enna, 13.400 a Erice, 41.500 a Giarre, 11.600 a Siracusa, 9.900 a Ragusa, 14.100 ad Agrigento e 9.900 a Caltanissetta. Armi necessarie per vincere la guerra.