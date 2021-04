Messina, chiusure a tappeto per il ponte del primo maggio

Il sindaco di Messina Cateno De Luca con un’ordinanza ha disposto la chiusura temporanea di alcune aree particolarmente frequentate dai messinesi per evitare assembramenti durante il ponte del primo maggio e tentare di bloccare il contagio da Covid. In particolare prevista la chiusura delle aree di Capo Peloro, dei Colli San Rizzo e del litorale di Santa Margherita per sabato 1 e domenica 2 maggio.

Disposto inoltre il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l’acquisto di prodotti e la fornitura di servizi, e la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; divieto di permanenza anche lungo le spiagge e arenili, i lungomari nord e sud, la pista ciclabile della zona nord. (ANSA).