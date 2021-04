Palermo, Barraco: “Spero che Filippi faccia meglio di Boscaglia”

“A Palermo ho vissuto gli anni più belli, ero felice anche quando non giocavo. Il pubblico del Barbera ti spinge letteralmente e indossare la maglia rosa ti dà un’emozione unica. Ai miei ragazzi della scuola calcio lo dico sempre: per un siciliano giocare al Palermo è il massimo”. Così l’ex centrocampista del Palermo, Nino Barraco, parlando dei suoi momenti vissuti con la maglia rosanero. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha poi sottolineato: “Il gioco di Boscaglia è troppo prevedibile e basta poco per bloccarlo. Spero che Filippi faccia meglio, ha una grande occasione. Nel calcio di oggi ci sono troppi tatticismi, troppi passaggi orizzontali. Nessuno sa saltare più l’avversario, a calcio si gioca per linee verticali, non orizzontali. Non riesco più a seguire queste partite, sono tutte uguali”.