Palermo, Lucca: “Obiettivo playoff, possiamo giocarcela”

PALERMO – “L’interesse di squadre di Serie A? Onestamente non ci penso: ho un contratto di 4 anni col Palermo e adesso penso solo a recuperare dall’infortunio. Non penso al futuro, ma solamente all’oggi. I playoff? É giusto porci degli obiettivi. Mi sono reso conto che possiamo giocarcela davvero con tutti; questo gruppo deve entrare in campo sempre con questa testa”. A dirlo ai microfoni di TRM è Lorenzo Lucca, centravanti del Palermo, parlando del suo futuro e del prossimo impegno che attende i rosanero ai playoff del campionato di Serie C. Prima di pensare agli spareggi finali, l’attuale miglior marcatore della formazione di Giacomo Filippi ha poi proseguito: “Sto bene, sto lavorando giorno per giorno per cercare di rientrare in gruppo, anche se domenica so già che non ci sarò. Devo cercare di rientrare quando sono al 100%; se non sono al 100%, non posso dare una mano ai miei compagni. L’obiettivo è pensare partita dopo partita per poi giocarcela nei playoff”.

Arrivato a Palermo nel gennaio 2020, Lucca si è inserito bene nella compagine rosanero: “Le mie esultanze? Erano spontanee, non dettate da polemiche nei confronti di qualcuno. Detto questo però mi sento molto migliorato sia a livello tecnico-tattico che caratteriale, compreso l’accogliere i giudizi e i consigli dei compagni; sono contento di questo, perché nel calcio è fondamentale. Io sono venuto qua per la piazza, la società, i tifosi… non mi aspettavo niente di particolare, se non quello di migliorare giorno dopo giorno. A chi mi ispiro? A Ibrahimovic, ma guardo molto anche le partite di Dzeko: credo di assomigliargli molto. La squalifica dopo la Juve Stabia? Mi sono fatto prendere dalla tensione e mi è scappata una parola di troppo; mi sono poi scusato con l’arbitro perché non voleva essere una offesa nei suoi confronti”.

“Ho sempre avuto degli obiettivi in testa e ho sempre pensato di poterli raggiungere, ma sempre ricordandomi di mantenere un profilo basso e restare umile – ha concluso Lucca -. Rauti? Ci conosciamo da tanto tempo, ci parliamo molto e ci confrontiamo molto. Saraniti? Anche con lui ho un buon rapporto, abbiamo gli stessi obiettivi e cerchiamo di aiutarci sempre. Le belle parole di Lucarelli? I commenti ci stanno, ma non mi monto la testa”.