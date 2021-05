Palermo, Valente: “Giocare con i rosanero è un sogno”

“È un buon momento non solo per me ma per tutta la squadra. Sono contento che i miei gol e le mie giocate portino punti alla squadra. Per me è stato un sogno venire a Palermo e onorare una maglia che è al pari di eccellenze della Serie A. Spero di rimanere più anni possibili, anche per sempre”. Così Nicola Valente, laterale offensivo del Palermo, parlando dell’attuale momento che sta attraversando la formazione allenata da Giacomo Filippi. Intervenuto nel corso trasmissione “Diretta Stadio – Gold78”, l’ex Carrarese ha poi proseguito: “Ultimamente abbiamo sfoderato delle prestazioni importantissime – ha sottolineato Valente -. Non so cosa non ha funzionato con Boscaglia, ma so che con Filippi è arrivata una ventata di entusiasmo; in più il cambio modulo è stato fondamentale. Per i playoff temo il Catanzaro, anche se per il momento è in zone alte della classifica e non lo potremmo incontrar nei primi turni”.