Pallacanestro Trapani, lesione del tendine rotuleo per Nwohuocha

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani comunica che il proprio tesserato Curtis Nwohuocha, uscito

molto dolorante nel secondo quarto di gioco del match di mercoledì pomeriggio, a Pistoia, si è sottoposto nella giornata di ieri a degli esami medico strumentali specialistici che hanno evidenziato una lesione totale del tendine rotuleo sinistro con associata lussazione rotulea.

Il giocatore è in attesa di una valutazione chirurgica e, al termine della stessa, inizierà

la terapia riabilitativa. Per il giocatore si prevede un lungo stop, ad oggi non definibile con precisione.

Certamente, a causa dell’infortunio, Curtis Nwuohuocha termina anzitempo la sua stagione sportiva.

Il giocatore sarà monitorato e seguito quotidianamente dall’equipe medico-sanitaria della Pallacanestro Trapani.

Tutta la società, lo staff tecnico ed i compagni