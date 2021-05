Stasera in Tv, 30 aprile: film e show

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Inizia il weekend e il pubblico, tra il cinema, show televisivi, film e programmi d’approfondimento, potrà scegliere la programmazione più adatta in base alle proprie preferenze.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, “Top Dieci”, lo show televisivo condotto da Carlo Conti. Sei concorrenti, divisi in due squadre, affronteranno una serie di prove divertenti al fine di scoprire l’identità del nostro paese. Musica, spettacolo, cinema, abitudini e curiosità sono alla base di questo gioco, che non guarda solo al passato, ma anche al presente.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il quarto episodio della diciottesima stagione del telefilm “N.C.I.S – Avventura ai Caraibi”. La morte di Norman Mason, ex programmatore informatico del dipartimento della difesa, intricato in un progetto governativo, fa scattare le indagini di Gibbs e della sua squadra.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, il film drammatico “In guerra”. A seguito della chiusura di una fabbrica a opera di un gruppo di dirigenti, 1100 operai si ritrovano senza lavoro. Uno di loro, Laurent, organizza così una lotta sindacale senza precedenti, rivendicando i diritti e la dignità di ogni lavoratore.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentesima puntata di “Quarto grado”, il programma di approfondimento e di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Alla base dei racconti di cronaca e dei procedimenti giudiziari più discussi ci saranno sia collegamenti con inviati sul territorio che fondamentali ricostruzioni della redazione. L’argomento di stasera verterà, anche questa settimana, su Denise Pipitone e sul caso di Ciro Grillo, accusato di aver abusato di una studentessa di 19 anni.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, la terza e ultima puntata dello show “Felicissima sera”, condotto da Pio e Amedeo. Lo show si presenta come un programma rivoluzionario, con momenti di comicità, con performance, musica live e tanti ospiti. Per questa ultima puntata, in studio ci saranno Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e Piergiorgio Odifreddi.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, lo show “Freedom oltre il confine – Gli album”. Da un nuovo studio virtuale, il conduttore Roberto Giacobbo metterà in luce le più belle immagini del programma e molti altri nuovi contenuti. La puntata di questa sera sarà dedicata agli Stati Uniti e ai suoi molteplici luoghi simbolo.

RAI MOVIE (canale 24) trasmetterà, alle 21.10, “Una giusta causa”. Il film, dal genere drammatico e biografico, racconta la storia di Ruth Bader Ginsburg, icona delle lotte femministe negli Stati Uniti degli anni 50, prima donna a essere accettata alla facoltà di legge di Harvard e seconda donna a essere nominata giudice della corte costituzionale.