TeLiMar: a Recco nella penultima giornata del Girone Élite

Saranno nove giorni infuocati per il TeLiMar, impegnato a partire da domani nella trasferta della quinta giornata del Preliminary Round Scudetto, poi ospiterà a Palermo la Final Four di Coppa Italia il 4 e 5 maggio e, infine, chiuderà il Girone Élite sabato 8 maggio con la delicata sfida in casa del Posillipo.

Contro la Pro Recco, quella di domani, venerdì 30 aprile, sarà una partita in cui l’obiettivo è dare il massimo, sfruttando al contempo l’occasione per studiare i Campioni d’Italia in vista della semifinale di Coppa Italia. Appuntamento alle ore 16,15 per il fischio d’inizio alla Piscina Antonio Ferro, di Punta Sant’Anna, sotto lo sguardo attento degli arbitri Petronilli e Paoletti.



Gli uomini di Hernandez, già matematicamente qualificati alla Final Four Scudetto grazie ai 12 punti messi a segno nelle prime quattro giornate del Girone E, sono reduci dal massacrante impegno in Champions League, con le tre vittorie in tre giorni – 10 in totale nella competizione internazionale – che hanno assicurato ai liguri il primo posto nel girone e il passaggio alla Final Eight del 3-5 giugno a Belgrado. Nell’ultima sfida, in particolare, quella contro i Campioni croati dello Jug, per i recchellini non è stato facile portare a casa la vittoria.



Il Club dell’Addaura, d’altro canto, saldamente al secondo posto in classifica, scenderà in acqua conoscendo il risultato dell’altro match di giornata del Girone E, quello fra Trieste e Posillipo, determinante ai fini della classifica. Il team palermitano, guidato da Marco Baldineti, dunque, potrà concentrarsi sul Recco affrontando questi straordinari avversari in quello che, di fatto, è il preludio alla semifinale di Coppa Italia in programma alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo per martedì 4 maggio alle ore 19,00.



«Giocare a distanza di cinque giorni due match con il Recco ci serve per arrivare alla fase finale di Coppa Italia in condizioni ottimali, ma soprattutto è importante perché ci permette di confrontarci con una squadra così forte, la più forte del mondo – afferma Mario Del Basso, attaccante del TeLiMar -. È stato sicuramente difficile affrontare questi periodi in cui abbiamo dovuto giocare ogni due o tre settimane: erano microcicli di preparazione, si lavorava tanto e, di certo, quello che ci è mancato e ci manca di più è la regolarità sia dentro che fuori dalla piscina – sottolinea -. Nonostante le fatiche della Champions e dei numerosi altri impegni che hanno affrontato o, forse, anche grazie a questo, i liguri sono una macchina perfetta; il ché ci fa partire da sfavoriti. Ed è proprio perché non abbiamo nulla da perdere che daremo tutti il massimo. Arrivare ad un passo dalla finale a quattro per lo Scudetto, così come alla Final Four di Coppa Italia, non era l’obiettivo primario in questa stagione, ma già da fine agosto, scaramanzia a parte, sapevamo che avremmo potuto fare grandi cose. Ci siamo posti, però, un obiettivo minimo, la salvezza. Ottenuto quello, – conclude – tutto ciò che è venuto e che verrà sarà tanto di guadagnato, anche in vista di quello che saremo in grado di fare in futuro».



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Affrontiamo la corazzata Pro Recco con l’organico al gran completo dopo un periodo di lavoro davvero intenso, con l’obiettivo principale di onorare la vasca e mettere a punto quegli automatismi che, se ben affinati, ci metteranno on condizione di fare bene alla Final Four di Coppa Italia e nella sfida in trasferta della prossima settimana contro l’ostico Posillipo. Abbiamo fatto benissimo sino ad ora, riuscendo – sia in Coppa che in Campionato – ad inserirci con grande caparbietà stabilmente fra le prime sei squadre d’Italia, e non abbiamo certamente alcuna intenzione di abbassare la guardia proprio ora».



Le Formazioni

Pro Recco: 1.Bijac, 2.F. Di Fulvio, 3.Mandic, 4.Figlioli, 5.Younger, 6.Velotto, 7.Presciutti, 8.Echenique, 9.Ivovic, 10.Figari, 11.Aicardi, 12.Luongo, 13.Negri – Allenatore: Gabriel Hernandez

TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Arnaldo Petronilli e Attilio Paoletti, entrambi di Roma – Delegato: Luca Castagnola, di Recco (GE).