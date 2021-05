Un hub vaccinale al Conca d’Oro, Sala: “Faremo la nostra parte”

Si è tenuto questa mattina, presso la palazzina di proprietà comunale sita all’interno del centro commerciale “Conca d’Oro” di Palermo, un sopralluogo congiunto dell’assessore al Patrimonio Toni Sala e della Commissione speciale Garanzia e Trasparenza del Consiglio comunale presieduta da Cesare Mattaliano.

“Si tratta di locali in ottimo stato e che potrebbero ospitare un Hub vaccinale a servizio della zona nord di Palermo – spiega l’assessore Sala – La proposta della commissione è certamente interessante e meritevole di attenzione: stiamo compiendo tutte le verifiche necessarie e se, come speriamo, andranno a buon fine, potremo mettere i locali a disposizione della Struttura commissariale guidata da Renato Costa, cui toccherà provvedere ai soli arredi, sia per inoculare i vaccini che per effettuare i tamponi. Metteremo a disposizione anche un sistema di elevatori per eliminare le barriere architettoniche. Per sconfiggere la pandemia da Covid-19, la campagna vaccinale deve essere più capillare e veloce e questi locali consentirebbero anche di alleggerire la pressione sulla Fiera del Mediterraneo”.

“Ci faremo parte attiva, con il coinvolgimento del Commissario regionale Renato Costa – dicono i componenti della commissione – affinché, in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, quest’area possa essere attrezzata e utilizzata come ulteriore Hub vaccinale, così da intensificare il numero di vaccinazioni giornaliere effettuate, garantendo anche un ampio parcheggio gratuito per le automobili”.

“Già nei mesi scorsi ho formalmente rappresentato – dice il consigliere di Sinistra Comune Marcello Susinno – al Commissario Costa l’ipotesi di attivare in tale sito un punto di somministrazione dei vaccini proprio per essere più vicini alla popolazione e per decentrare le inoculazioni. L’Auspicio adesso è che il nuovo assessore Sala prenda a cuore tale ipotesi che porti all’utilizzo di tali locali ancora inspiegabilmente chiusi”.