Urina sopra la cocaina per evitare l’arresto

CATANIA – Ha sparso per terra la cocaina che stava vendendo e vi ha urinato sopra nel tentativo di deteriorarla. E’ l’escamotage utilizzato da uno spacciatore di 28 anni che, all’arrivo dei carabinieri, nel suo ‘negozio’ ha cercato di sbarazzarsi della droga rendendola inservibile per non farsi arrestare. Ma militari dell’Arma del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa sono riusciti a recuperare 10 grammi di sostanza stupefacente e lo hanno posto ai domiciliari. Con lui, per evasione, è stato arrestato un 40enne che stava comprando la droga, ma che era agli arresti domiciliari. Sequestrati anche 165 euro ritenuti provento dello spaccio. (ANSA).