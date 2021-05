Covid, alla stazione centrale nasce un hub per i tamponi

PALERMO – I volontari del Comitato di Palermo della Croce Rossa in prima linea supporteranno operativamente medici, operatori sanitari e forze dell’ordine. Da metà maggio e fino a settembre, tamponi rapidi gratuiti in Stazione Centrale. L’hub della Croce Rossa sarà aperto ai passeggeri di Ferrovie dello Stato, alle persone senza fissa dimora e ai migranti. Il presidio si svolgerà fino alle ore 20 dopo ci saranno le forze dell’ordine.

Non servirà prendere appuntamento e non c’è nessun limite di età o prescrizione medica per eseguire il test antigenico rapido nella tensostruttura. Un progetto possibile grazie a Ferrovie dello Stato che ha messo a disposizione gli spazi. I costi, invece, sono sostenuti dalla Croce Rossa che ha ricevuto il contributo della Commissione Europea che ha destinato 35,5 milioni di euro a progetti di screening. Una possibilità in più per chi non può sostenere le spese del ticket ma soprattutto per i passeggeri in viaggio per le altre città. Così da Palermo partiranno i primi treni covid free, i viaggiatori potranno eseguire il tampone per rilevare la positività al virus gratuitamente, prima della partenza e garantire un viaggio in sicurezza.

“È un punto nevralgico in cui gravitano tante persone senza fissa dimora e migranti – dice Laura Campione, presidente del Comitato di Palermo della Croce Rossa – quindi sarà possibile essere a loro disposizione. Questa iniziativa conferma ancora una volta l’impegno del Comitato di Palermo. Siamo sempre pronti a rispondere alle esigenze della città, lo confermano anche le operazione a sostegno della vaccinazione dei senza tetto che stiamo svolgendo dal 25 aprile”.