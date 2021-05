Primo maggio, festa dei lavoratori: il messaggio della Cgil

CATANIA – “In questi ultimi 12 mesi rimanere uniti, lavoratori e sindacati, ha fatto la differenza anche per Catania, dove tutti i comparti hanno perso fatturato a causa della pandemia. Siamo rimasti accanto a chi un lavoro lo ha perso e a chi teme di perderlo. Abbiamo difeso lavoratrici e lavoratori anche nei mesi più bui e di questo siamo fieri. Il 1º maggio per la Cgil deve essere una Festa della ripartenza e non ci sarà ripartenza senza lavoro. Agiremo nel segno dell’unità e della coesione sociale, dialogando con istituzioni e imprese, ma senza sconti per nessuno”. Il segretario generale della Cgil di Catania Giacomo Rota e la segreteria della Camera del lavoro.