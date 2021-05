San Giovanni la Punta, l’assessore Giampiero Scuderi aderisce alla Lega

CATANIA – Prosegue la crescita ed il radicamento sul territorio del partito di Salvini che in provincia di Catania incrementa le adesioni da parte di imprenditori, professionisti ed amministratori locali. Il progetto fortemente voluto dal Segretario Regionale On. Nino Minardo, da quello politico Alessandro Porto e dal responsabile provinciale Anastasio Carrà di costruire in Sicilia ed in provincia di Catania un partito con una struttura snella, legato alla realtà locale ed aperto a tutta l’area cattolico – liberale moderata, riscuote sempre più successo nell’area etnea.

In questo quadro si è registrata l’adesione alla Lega del movimento puntese San Giovanni la Punta Più protagonista della vita politica degli ultimi dieci anni sul territorio a sostegno dell’attuale amministrazione e del suo principale esponente, il dottor Gianpiero Scuderi, stimato professionista, amministratore di lungo corso, già vicesindaco puntese ed oggi assessore della Giunta Bellia.

“Il programma tracciato sin dal mio incarico politico come coordinatore provinciale della Lega – dichiara Alessandro Porto – mira a costruire una forza politica capace di interpretare i bisogni della gente attraverso la rappresentanza territoriale qualificata di coloro che ogni giorno lavorano per migliorare le condizioni di vita del proprio ambito di riferimento. Accolgo con grande entusiasmo e gioia l’adesione dell’Assessore puntese Gianpiero Scuderi, che ha dimostrato grande capacità amministrativa e politica nei percorsi effettuati sul proprio territorio rappresentando una figura di riferimento”.

“E’ la conferma che il nostro lavoro in ambito regionale – dichiara Nino Minardo – e provinciale a Catania produce i frutti sperati, segno di una grande credibilità degli uomini siciliani del partito che il nostro segretario nazionale intende rafforzare per il futuro”.

“Ho accettato la proposta di Nino Minardo ed Alessandro Porto con grande convinzione e determinazione – dichiara Gianpiero Scuderi – perché da troppo tempo sul territorio si avverte la necessità di una rappresentanza politica costruita su un grande partito nazionale che sia fortemente integrato con le realtà locali. E’ con questo spirito che con la mia adesione la Lega entra nella Giunta del Sindaco Bellia a cui mi lega una sincera amicizia ed un rapporto di solida collaborazione e sostegno nel comune progetto politico presentato agli elettori. Insieme al coordinamento locale metteremo le basi per costruire un programma futuro di governo del comune per lo sviluppo ed il benessere del territorio puntese e dei suoi cittadini”.