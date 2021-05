Vaccini a quarantenni e cinquantenni: la tabella di marcia

Dalla seconda metà di maggio dovrebbe scattare la campagna di vaccinazione di massa anche per i più giovani. Ne scrive oggi il Corriere della sera. Secondo il quotidiano la campagna massiva dovrebbe partire tra il 15 e il 20 maggio.

Si comincerà con la campagna di vaccinazione aziendale: i lavoratori avranno una corsia preferenziale per far ripartire l’economia del Paese. Si aggiungeranno almeno 732 punti vaccinali all’attuale rete coinvolgendo le grandi aziende. In quegli stessi giorni verranno vaccinati la gran parte degli over 60 rimasti e prenderà l’avvio la copertura della fascia 55-59 anni di cui già molte regioni stanno aprendo in questi giorni le prenotazioni. Ieri il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto allo Stato di potere avviare da subito le vaccinazioni degli over 50.

La tabella di marcia dovrebbe prevedere dal 17 maggio le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 50. A fine maggio, si dovrebbero avviare le adesioni per la fascia 45-49 anni che quindi cominceranno a essere vaccinati attorno al 20 giugno. La fascia 40-44 anni, scrive il Corriere, slitterà di una decina di giorni e dovrebbe essere coperta entro la prima decina di luglio.