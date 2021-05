Incendio distrugge 19 mezzi a Marsala

Un vasto incendio, stanotte, in contrada Ciancio, alla periferia di Marsala, ha distrutto 15 auto non più in uso, un furgone da 11 posti, due camion “leoncino” carichi di pneumatici e un carroattrezzi. I mezzi erano in un appezzamento di terreno senza recinzione di proprietà di un uomo di 55 anni, che lavora per Energetikambiente, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Marsala e in altri centri della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi più un’autobotte arrivata dal Comando di Trapani. Per spegnere le fiamme, i pompieri sono interventi da più punti, utilizzando anche liquido schiumogeno. Dopo due ore di lavoro, evitando che le fiamme si propagassero ad altri mezzi parcheggiati nella stessa area, l’incendio è stato spento. Per accertare la natura dell’incendio (probabilmente doloso), oltre ai vigili del fuoco, indaga la polizia di Marsala. (ANSA).