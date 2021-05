Inter campione d’Italia: scudetto numero 19

L’Inter è campione d’Italia per la diciannovesima volta. I nerazzurri hanno vinto matematicamente il titolo con quattro giornate di anticipo. La certezza matematica dello scudetto è arrivata con il pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo (1-1 a Reggio Emilia).

La squadra allenata da Antonio Conte ha dominato il campionato e il club meneghino torna così a vincere uno scudetto dopo undici anni, l’ultimo era stato quello del Triplete con Josè Mourinho in panchina. L’Inter aveva giocato ieri pomeriggio battendo in Calabria il Crotone per due a zero con i gol di Erikssen e Hakimi.

Festeggiamenti dei tifosi a Milano in piazza Duomo e davanti alla sede sociale del club. La Juventus, che aveva vinto gli ultimi nove campionati di fila, si è complimentata con gli storici rivali sui social.