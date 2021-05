Il Palermo si impone 3-1 in casa della Virtus Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Il campionato di Serie C volge al termine. Il Palermo affronta la Virtus Francavilla per l’ultima giornata di campionato sperando di conquistare tre punti, ma che non faccia lo stesso il Foggia in modo tale da guadagnare il settimo posto in classifica. La Virtus Francavilla non ha più nulla da chiedere al campionato, con la salvezza conquistate e i playoff che sono irraggiungibili, ma cercherà di chiudere in bellezza. Filippi per questa sfida conferma il 3-4-2-1 ma deve fare i conti con le assenze di diversi elementi, in particolare a centrocampo dove si sono fermati Odjer e Martin negli ultimi giorni. In avanti ancora Rauti, con Floriano e Broh, che giocherà più avanzato rispetto alla posizione solita. I padroni di casa si schierano con il 3-5-2

PRIMO TEMPO:

Primo pallone del match è gestito dai padroni di casa che attaccheranno da sinistra verso destra, che scendono in campo con la consueta casacca con le strisce biancazzurre, pantaloncini e calzettoni bianchi; i siciliani in campo con la maglia rosa, pantaloncini e calzettoni neri. Padroni di casa anche provano a sfondare sull’out destro ma Accardi rallenta l’azione. Ci prova Rauti al 3′, l’attaccante rosanero si accentra e calci con il destro, ma la sfera viene ribattuta dalla difesa di casa. Palermo in avanti al 5′, Floriano dalla sinistra crossa al centro dell’area ma Doda non arriva, la sfera attraversa tutta l’area e finisce dal lato opposto dove c’è proprio Doda che conquista un fallo. Lancini sfiora il gol del vantaggio al 6′. Floriano serve De Rose posizionato al limite dell’area, l’ex Reggina serve Lancini che di testa è poco preciso.

Minuto 11, De rose riceve palla e prova ad incunearsi in area del Francavilla ma viene atterrato, per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia calcio di punizione. Sulla sfera va Floriano che si prepara a calciare con il destro, ma la sfera si perde sul fondo. Primo calcio d’angolo del match per i padroni di casa al minuti 16′; sulla sfera si presenta Maiorino, ma prima di tutti arriva Marong che alleggerisce il pericolo. Errore dei padroni di casa al 17′. Vazquez ribalta il fronte e corre palla al piede, arriva al limite dell’area e serve Maiorino che chiude troppo il piattone e manda fuori. Floriano al 21′ atterra Cosmo al limite dell’area rosanero e i pugliesi guadagnano calcio di punizione. Nunzella si incarica della battuta ma anche lui sbaglia mandando la sfera fuori.

Francavilla in vantaggio al 21′. Maiorino serve Carella che si fa trovare sulla fascia destra, salta il diretto avversario e serve Nunzella che si trova al centro dell’area e deve solo spingere in porta. Il Palermo adesso cerco di riorganizzarsi per far trovare il gol del pareggio, ma non sembra facile perché i padroni di casa si chiudono bene. Pareggia il Palermo al 29′. Broh serve De Rose che di prima intenzione crossa sul secondo palo dove c’è Valente che di testa supera Crispino.

Il Palermo ribalta il match al 42′. Cross di Broh dalla destra, Valente si coordina al volo e insacca alle spalle di Crispino portano il Palermo avanti per 1-2. Rosanero provano ribadire ancora in gol cercando il 3-1, sempre con Valente al 43. L’esterno in area salta l’avversario e calcia, ma si immola Crispino e gli dice no.

Si chiude senza recupero e c con il risultato di 1-2 il primo tempo tra Virtus Francavilla e Palermo.

SECONDO TEMPO:

Doppio cambio nel Palermo che manda in campo Silipo e Saraniti, per Rauti e Borh. Anche i padroni di casa effettuano un cambio togliendo dalla disputa Di Cosmo e mandando in campo Tchetchoua. Partono forte i siciliani, Silipo posizionato sull’out destro, scarica per l’accorrente Doda che prova un cross al centro dell’area, ma la traiettoria è sballata. Pugliesi che provano a sfondare sull’out destro, Tchetchoua al 50′ riceve palla ma viene atterrato da Accard e conquista fallo; sugli sviluppi dello stesso Maiorino crossa al centro e la sfera deviata dal compagno sfiora il palo alla destra di Pelagotti.

Al 56′ Floriano prova una ripartenza sull’out sinistro, Celli per fermarlo deve trattenere la maglia e l’ex Bari finisce giù. Palermo ancora in gol al minuto 60′. I padroni di casa provano ad uscire palla al piede, Celli sbaglia il passaggio e Saraniti intercetta la palla, l’ex di turno serve Silipo che si accentra e batte Caprole portando i suoi sull’1-3. Rosanero vicini al gol dell’1-4. Valente serve indietro Santana che calcia a botta sicura, ma la sfera si spegne sul fondo. Nuova occasione per il Palermo al 65′. Santana serve Saraniti che scarica per Valente che corre palla al piede, arriva al limite dell’area avversarie a prova un destro a giro, sbagliando di molto.

Doppio cambio tra le fila della Virtus Francavilla. Colombo al 67′ manda in campo Delvino e Calcagno per Castorani e Celli. Al 69′ Filippi richiama in panchina l’autore della doppietta Valente, che lascia spazio a Kanoute. I ritmi si sono abbassati di molto, anche perché la Virtus Francavilla non ha più niente da chiedere al campionato e il Palermo riserva le energie per il primo turno dei playoff.

Mancano 10′ alla fine del match e il Palermo gestisce ancora la sfera tenendo i ritmi bassi. Ultimo cambio nel Palermo al minuti 86. Lancini lascia il campo a Marconi. Ultimo cambio anche per la Virtus Francavilla al minuti 87′, finisce qui la stagione per Vazquez che viene sostituito da Adorante.

Il match Virtus Francavilla-Palermo, dopo 3′ di recupero, termina con il risultato di 1-3 per i siciliani che, grazie al pareggio per 2-2 del Foggia contro il Catania guadagnano il settimo posto e affronteranno il Teramo nel primo turno dei playoff.

VIRTUS FRANCAVILLA: 1 Crispino; 5 Celli (dal 67′ Delvino), 17 Caporale, 3 Pambiachi; 27 Di Cosmo (dal 46′ Tchetchoua), 8 Carella, 16 Franco, 6 Castorani (dal 67′ Calcagno), 21 Nunzella (C.); 10 Maiorino (dal 76′ Ciccone), 9 Vazquez (dall’87’ Adorante). A disposizione: 30 Negro, 33 De Luca, 13 Miccoli, 18 Marino, 19 Sparandeo. Allenatore: Colombo



PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini (dall’86’ Marconi) 26 Marong; 2 Doda, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente (dal 69′ Kanoute); 21 Broh (dal 46′ Silipo), 7 Floriano (dal 61′ Santana); 23 Rauti (dal 46′ Saraniti). A disposizione: 12 Fallani. Allenatore: Filippi.



ARBITRO: Valerio Crezzini (Zampese-Tempestilli). QUARTO UOMO: Enrico Gigliotti (Cosenza).

NOTE: ammonito Di Cosmo, Celli (V); Floriano (P).

MARCATORI: Nunzella 21′; Valente 29′, 42′; Silipo 60′.