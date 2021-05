Catania, Baldini: “Dispiace avere perso il quinto posto”

CATANIA – “Abbiamo regalato un tempo, prima frazione giocata meno bene del solito subendo due reti evitabili. Poi però i ragazzi hanno avuto un’ottima reazione, giocando ad una porta, creando situazioni, facendo due gol, rimettendo in piedi la gara e provando a vincerla”. A dirlo è Francesco Baldini, allenatore del Catania, dopo il pareggio per 2-2 contro il Foggia. “La squadra sarà pronta per affrontare i playoff. A questi ragazzi penso non si possa dire niente da quando sono qua, ottenendo cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Dispiace avere perso il quinto posto, ma abbiamo ancora una sentenza che ci dirà se avremo due punti in più in classifica“, ha concluso Baldini.