Decespugliamento e pulizia dei viali al cimitero dei Rotoli

PALERMO – Sono iniziate, su richiesta dall’assessore Toni Sala, le attività di decespugliamento e pulizia di alcune aree del cimitero dei Rotoli, a Palermo, in irca 40 sezioni dei campi di inumazione, in parte chiuse per i lavori di consolidamento del costone roccioso. Le attività dureranno una decina di giorni e saranno svolte da due squadre di manutentori del verde della Reset.

“E’ un’attività di manutenzione ordinaria che però è necessaria per assicurare la pulizia di queste aree – spiega Sala – Abbiamo voluto dare un’immediata risposta alle segnalazioni dei cittadini perché il cimitero deve tornare ad essere al più presto un luogo decoroso. Questa mattina, inoltre, il rup dei lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta i Rotoli ha comunicato che alcune sezioni potranno tornare momentaneamente accessibili. Dunque, la Reset svolgerà anche lì le attività di decespugliamento e siamo al lavoro per emanare un nuovo provvedimento che consenta alle famiglie di tornare a visitare i propri cari in uno spazio accogliente e pulito”.