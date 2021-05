PALERMO – Una donna di 40 anni sta disperatamente lottando fra la vita e la morte al Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.

Gli investigatori hanno pochi dubbi: sarebbe stata vittima di un violento pestaggio. Circostanza che emergerebbe soprattutto dal referto del responsabile del pronto soccorso, Massimo Geraci, che ha allertato le forze dell’ordine dopo avere visitato la donna.

Il compagno avrebbe riferito di cadute accidentali nella loro abitazione di Caccamo, in provincia di Palermo. I lividi sul volto sarebbero, però, incompatibili con questa ricostruzione. Ecco perché il racconto del compagno è al vaglio degli investigatori.

Caccamo, piccolo paese del Palermitano, torna al centro della cronaca dopo il femminicidio della povera Roberta Siragusa, che sarebbe stata assassinata dal fidanzato. A indagare è la Procura della Repubblica di Termini Imerese assieme ai militari della locale compagnia, gli stessi che si occupano dell’inchiesta sull’omicidio di Roberta.

La donna è giunta in ospedale nella tarda serata di ieri. Aveva lesioni e ferite alla testa, alle braccia e al torace. E poi i lividi al volto che non hanno convinto i medici che, come da prassi, hanno subito avvertito le forze dell’ordine. A preoccupare è l’emorragia celebrare. C’è comunque un dato che alimenta le speranze: le condizioni della paziente, seppure gravi, sono stabili. Le prossime ore saranno decisive.