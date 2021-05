Festival delle letterature migranti, edizione al femminile

PALERMO – Sarà un’edizione interamente al femminile, con sole autrici protagoniste dei dibattiti, dedicata al sentire e al sapere letterario, politico, scientifico e creativo delle donne e alla loro visione del mondo. Per la VII edizione del “Festival delle letterature migranti”, in programma a Palermo dal 27 al 31 ottobre, il comitato di direzione ha scelto di riservare lo spazio di riflessione allo sguardo femminile, alle voci che meglio hanno saputo interpretare questo tempo difficile e la domanda di cambiamento che arriva dalla società.

“Scelta radicale ma necessaria – dice Davide Camarrone, ideatore e direttore artistico del Festival -. Il programma di Flm non è mai stato solo una rassegna di novità editoriali ma ha provato ogni volta a dar vita, attraverso una selezione di testi letterari e altre forme artistiche e narrative, ad una sorta di cifrario, di canone interpretativo del contemporaneo. Sembra di assistere al crollo di un sistema di pensiero orientato al maschile. Emerge la necessità di una profonda revisione culturale, a partire dal dibattito che in questi anni le donne hanno condotto sulle fragilità sociali, sulle restrizioni e le violenze delle quali le nostre comunità si nutrono”. Il lead scelto per l’edizione 2021 è “Corpo condiviso”. Un tema suggerito dalla forte accelerazione temporale determinata dalla crisi pandemica, che torna a indicare la centralità del corpo in un’epoca connotata dalla smaterializzazione delle relazioni individuali. Come lo scorso anno, il Festival manterrà alcuni eventi in presenza ma avrà, ancor più che nel 2020, una proiezione integrale sul web. Tra le novità di quest’anno, la nascita della sezione Transizione digitale coordinata da Simone Arcagni. (ANSA).