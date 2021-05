“I pazienti disabili non trasportabili attendono ancora il vaccino”

CATANIA – Sono trascorsi ormai diversi mesi dall’inizio della campagna vaccinale contro il Covid19 e i più fragili sono ancora chiusi in casa in attesa di una speranza. I ritardi e i disservizi legati alla vaccinazione a domicilio sono diventati, con ogni evidenza, uno dei tanti talloni d’Achille della campagna vaccinale siciliana e le conseguenze non sono di poco conto per i pazienti disabili e per tutti coloro che, per motivi di salute diversificati, rientrano nella categoria dei non deambulanti e non trasportabili.

Questa modalità di vaccinazione è stata scelta dai pazienti al momento della prenotazione e avrebbe dovuto essere realizzata dalle squadre mediche organizzate dall’Asp. Questo sulla carta. Nella realtà le cose stanno andando diversamente. Fino ad oggi molti di questi pazienti, nonostante abbiano prenotato già da diverse settimane, sono ancora in attesa. Non solo non hanno ricevuto la vaccinazione a domicilio, ma non hanno ricevuto né un’alternativa né una data presunta. Si tratta di disabili e di pazienti in gravissime condizioni di salute per i quali è impossibile o estremamente difficoltoso o pericoloso il trasporto presso i centri vaccinali. Pazienti che per via delle loro condizioni di salute avrebbero dovuto avere la priorità assoluta nel calendario vaccinale e invece sono ancora incagliati nel limbo dell’attesa.

L’ASP giustifica l’imperdonabile ritardo adducendo come motivazione la carenza di personale medico da dedicare alla somministrazione a domicilio. Il problema era ampiamente prevedibile e avrebbe potuto essere risolto attraverso la distribuzione dei vaccini ai Medici di Medicina Generale che possono andare a vaccinare i propri pazienti a domicilio alleggerendo il lavoro dell’ASP. Ma anche la distribuzione delle dosi ai Medici di Medicina Generale “non gode di buona salute” e sconta gravi ritardinella tabella di marcia: è infatti partita molto in ritardo e solo in questi giorni è iniziata la distribuzione effettiva delle prime dosi.

Cosa ancora più grave è l’eterogeneità di comportamento tra i diversi distretti sanitari. Mentre alcuni distretti stanno distribuendo ai Medici di Medicina Generale dosi sia per i soggetti over 80 sia per soggetti fragili di qualunque età, il Distretto Socio Sanitario 14 ha deciso di consegnare ai Medici di Famiglia solo ed esclusivamente le dosi per gli over 80, tagliando fuori disabili, soggetti fragili e non deambulanti di età inferiore.

Proprio adesso, mentre il Distretto di Acireale vive un momento epidemiologico molto severo, con una violenta recrudescenza dell’infezione, un altissimo numero di casi e contagi fuori controllo, la situazione rischia di diventare ingestibile.

Il Partito Democratico, in tutte le sue componenti, raccoglie il segnale d’allarme lanciato dagli operatori sanitari, chiede che vengano intraprese tutte le strategie necessarie a risolvere la questione nel più breve tempo possibile e allo stesso tempo annuncia una prossima iniziativa in seno all’Assemblea Regionale. Ritardi, disservizi ed eterogeneità dei metodi, che rischiano di colpire i più fragili fra i fragili e le loro famiglie, non sono più sopportabili!

Chiediamo alla Direzione Sanitaria dell’ASP, ad ognuno dei dirigenti, per la propria competenza, di fornire a ciascuna delle famiglie coinvolte almeno una calendarizzazione della somministrazione e, soprattutto di uniformare i propri metodi di distribuzione a quelli previsti dal distretto catanese, sfruttando la presenza, la disponibilità e la conoscenza diretta dei pazienti, propria dei medici di famiglia, presidi insostituibili del territorio.

Mariagrazia Scuderi Direzione Regionale PD

Maria Grazia Leone Dipartimento Diritti PD Sicilia

Salvo Bonaccorsi Dipartimento Salute PD Catania

Giuseppe Battiato Segr. Circolo PD Aci Castello

Paolo Bottino Segr. Circolo PD Aci Catena

Francesco Licciardello Segr. Circolo PD Acireale

Quintino Rocca Segr. Circolo PD Aci Sant’Antonio

Antonio Greco Segr. Circolo PD Santa Venerina

Giovanni Di Prima Segr. Circolo PD Zafferana Etnea