Incidente mortale a Licata: perde la vita un 28enne

LICATA – Tragedia a Licata dove nel pomeriggio di ieri un ventottenne, Antonino Marotta, è deceduto in seguito ad un brutto incidente che si è verificato in via Guido D’Arezzo, nel quartiere Playa. Il giovane bracciante agricolo si trovava a bordo della sua Lancia Y quando, improvvisamente e per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è andato a schiantare contro il muro di cinta che delimita la carreggiata, a pochi metri dalla Chiesa San Giuseppe Maria Tomasi. Inutili i disperati tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, una squadra di Vigili del Fuoco e anche un elisoccorso ma per Marotta, che lascia moglie e due figli piccoli, non c’è stato niente da fare. Intanto, dopo i rilievi di rito, proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Licata, agli ordini del capitano Francesco Lucarelli, per fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente.