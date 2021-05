Meta Catania: sabato playoff, rossazzurri contro Acqua&Sapone

CATANIA – Ancora nell’elitè del futsal italiano per il terzo anno consecutivo. La Meta Catania Bricocity sabato ha ritrovato vittoria e fiducia, ma soprattutto la consapevolezza di poter competere e battere le grandi. Dopo l’Italservice Pesaro, anche l’Acqua&Sapone sabato scorso è caduta al Palanitta dopo una superba rimonta degli uomini di Samperi. Settimo posto conquistato e chiusura della regular season che ha riconsegnato stimoli e voglia al gruppo etneo.

Questa mattina riprenderà la preparazione dei rossazzurri in vista proprio dei playoff scudetto, quarti di finale all’orizzonte, con ancora una super squadra da affrontare come l’Acqua&sapone al meglio delle tre gare. Sabato la prima in casa degli uomini dei pluri decorati del futsal italiano dove la Meta Catania Bricocity cercherà di tenere testa provando ad invertire la rotta delle gare esterne con una sola vittoria ottenuta quest’anno fuori dal Palanitta. Samperi in vista dei playoff avrà nuovamente a disposizione Italo Rossetti pronto al rientro dopo il riposo forzato.

Meta Catania Bricocity che svolgerà una doppia seduta martedì tra campo e palestra, mentre sedute mattutine mercoledì, giovedì con rifinitura, convocazioni e partenza nella giornata di venerdì.