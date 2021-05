MusicaMente, si parte in streaming il 14 maggio con Sollima

Giunge alla decima edizione la stagione concertistica dell’Associazione MusicaMente di Palermo, che avrà inizio in streaming (gratuito)il 14 maggio e proseguirà fino al 29 dicembre, promossa dall’AIAM, Associazione Italiana Attività Musicali.

La decima edizione prenderà il via 14 maggio in streaming gratuito, sui canali social dell’associazione e su YouTube, per esigenze dettate dalle vigenti ordinanze regionali di contenimento del Covid 19, dalla suggestiva cornice di Villa Magnisi, a Palermo, alle 19, con un concerto che vedrà protagonisti il celebre direttore d’orchestra e flautista Giovanni Antonini e il violoncellista e compositore Giovanni Sollima, che si esibiranno insieme al clarinettista Tindaro Capuano e all’Arianna Art Ensemble (ensemble composto da Francesco Colletti, Federico Brigantino, violini, Giorgio Chinnici viola, Andrea Rigano, violoncello, Marco Lo Cicero, contrabbasso, Paolo Rigano, arciliuto e chitarra barocca, Cinzia Guarino, clavicembalo) .

In programma, in anteprima nazionale, l’esecuzione di “Passacalle”(2021), brano che Giovanni Sollima ha composto per due chalumeaux (antico strumento antenato del clarinetto), violoncello, archi e basso continuo.

Il 31 maggio, alle 19, dall’Oratorio di San Mercurio concerto dell’Arianna Art Ensembleche proporràun repertorio che da Georg PhilippTelemannspazia verso le musiche di Georg Böhm, compositore noto per il suo influsso sul giovane Johann Sebastian Bach.

Il 19 Giugno, alle 19, dall’Oratorio di Santa Cita, in programma la presentazione di “Cimbalo D’Amuri”, il nuovo album dell’Arianna Art Ensemble (pubblicato da Almendra Music) con le musiche che costituiscono lo spettacolo musico teatrale “Canto perché l’amor non passa”, realizzato su testo e regia di Gianfranco Perriera e musiche a cura di Paolo Rigano, con Debora Troìa, canto e voce recitante, Silvia Di Giovanna, voce recitante , Paolo Rigano alla chitarra barocca, Silvio Natoli al colascione e tiorba, Cinzia Guarino al clavicembalo e Giuseppe Valguarnera alle percussioni. Uno spettacolo ambientato nella Palermo a cavallo tra seicento e settecento, tra luci e ombre di un’epoca che fu periodo di grandi trasformazioni ed innovazioni, soprattutto musicali.

Il 22 Settembre, alle 19, sempre presso l’Oratorio di Santa Cita, concerto del flautista Marcello Gatti, che si esibirà per l’occasione insieme all’Arianna Art Ensemble. Gatti, che ha al suo attivo una intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in tutta Europa, America, Giappone, Australia e Medio Oriente presso le più prestigiose istituzioni musica.

Il 30 settembre, alle19, all’Oratorio San Mercurio l’ensemble pugliese di musica antica Hortensia Virtuosa si esibirà nell’ambito con il concerto dal titolo “A Violon Seul (1726)”, che sarà anche oggetto di un’incisione discografica della raccolta Sonates à violonseul(1726) del compositore Giovanni Antonio Guido, eseguite dall’ensemble Hortensia Virtuosa diretto da Giovanni Rota.

Il 3 ottobre, alle 19,presso l’Oratorio di San Mercurio, invece, in programma il concerto di Stefano Bagliano, flauti diritti, Andrea Coen, clavicembalo (e organo positivo), dal titolo “Johann Sebastian Bach: sonate, corali, preludi”.

Il 23 ottobre, alle 19,sempre all’Oratorio di San Mercurio, Tiziano Bagnati e Paolo Rigano saranno protagonisti di un interessante concerto che proporrà un repertorio affascinante e quasi sconosciuto di composizioni originali per chitarra e tiorba.

Il 30 ottobre, alle 19, presso l’Oratorio di SantaCitaavrà luogo il concerto della violinista Chiara Zanisiche, insieme all’Arianna Art Ensemble, proporrà un viaggio intorno al repertorio per violino di quattro grandi pilastri del barocco come Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann ed (nome) Handel.

Il 5 Novembre, alle 19, sempre all’Oratorio di Santa Cita,concerto del violista Stefano Marcocchie del clavicembalista Basilio Timpanaro, dal titolo “La violetta virtuosa secondo il gusto tedesco”.

Un programma che affronta ilrepertorio ritrovato per viola da braccio e clavicembalo nelle composizioni originali dei grandi musicisti della scuola tedesca del Settecento.

La decima stagione dell’Associazione MusicaMente si concluderà il 29 dicembre, alle 19, con un concerto che vede protagonisti il coro dell’ensemble Antonio Il Verso e l’Arianna Art Ensemble, diretti dal maestro Fabio Ciulla. In programma, in prima esecuzione moderna, opere sacre della produzione del compositore napoletano di fine ‘700 Paolo Altieri, maestro di cappella della cattedrale di Noto.

INFO E PRENOTAZIONI

[email protected]

+39 393 242 78 51

Il costo dei singoli biglietti è di 12 euro, 8 euro (ridotto).

Le sale saranno a capienza ridotta per protocolli di sicurezza antiCovid 19.