Nomina a Cavaliere della Repubblica per una pianista ragusana

RAGUSA – Alla pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onorificenza di cavaliere dell’ordine “al merito della repubblica italiana”. Il riconoscimento è stato assegnato oggi dal Prefetto Filippina Cocuzza nel corso di una cerimonia al Palazzo del Governo di Ragusa a 14 cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale nei confronti della comunità iblea e che si sono resi benemeriti nei confronti della Repubblica.

Tra i premiati anche Giuseppina Torre che si è contraddistinta negli anni con la sua musica e le sue composizioni che hanno conquistato anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini da Vittoria, provincia di Ragusa, dove la Torre è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. La pianista e compositrice iblea si è aggiudicata numerosi premi negli Usa: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th Imea Awards 2018. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco. Ha all’attivo 2 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015) e “Life Book” (Universal Music Italia, 2019) ed è autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte”. Inoltre, Giuseppina Torre è da sempre impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne e da anni sostiene importanti iniziative nazionali di sensibilizzazione e partecipa a concerti di beneficenza.

