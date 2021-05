Palermo-Teramo, Iachini: “Al Barbera per vincere”

CALCIO - SERIE C

“Abbiamo fatto una grande partita, peccato per il risultato di Francavilla. Volevamo giocare la prima partita in casa, ma andremo a Palermo. Questa è una squadra che ha sempre dimostrato di essere all’altezza delle grandi squadre. Qualora dovessimo passare a Palermo forse dovremmo andare a Catania, speriamo che la Sicilia ci porti fortuna”. Così il presidente del Teramo, Franco Iachini, dopo il successo contro la Viterbese, commentando l’imminente inizio dei playoff che vedranno la formazione umbra impegnata al primo turno contro i rosanero. “Santoro è di categorie superiori, stiamo ricevendo molte telefonate. Ma ci deve regalare ancora alcune gioie, spero parta già domenica dalla sua città nativa – ha concluso Iachini -. Andremo a Palermo con la voglia di vincere, non avremo paura. Porteremo a casa il risultato, ne sono convinto”.