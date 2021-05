Stasera in Tv Rovazzi, Report e L’Isola dei famosi

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata ricca di cinema, che soddisfa i diversi gusti del pubblico, e di tanti programmi di approfondimento sulla rete RAI. Su CANALE 5 un altro appuntamento con l’isola.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la prima puntata della serie tv “Chiamami ancora amore – La festa”. Nuove consapevolezze portano Anna, sposata da 11 anni, a lasciare suo marito Enrico, nel giorno in cui l’uomo le ha organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. Certamente Anna non vuole ferire Enrico e neanche il figlio lì presente; la festa permetterà ad Anna di riflettere, prendendo la decisione più adeguata.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, “Il vegetale”, la commedia con Fabio Rovazzi. Il giovane neolaureato Fabio vive una vita estenuante tra la sfrenata ricerca di un lavoro, un padre ingombrante e una sorella capricciosa e viziata. Grazie all’avvento di un evento improvviso, la vita di Fabio cambierà e tutto prenderà una piega totalmente diversa.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – Il complotto”. Al centro della puntata di questa sera, la rete di discussione verterà su Silvio Berlusconi e la sua condanna per frode fiscale. Tra analisi delle sentenze e materiale processuale, Report ha seguito le tracce dei testimoni. Un’altra riflessione vedrà protagonista l’industria dei videogames, affermata come il maggior settore d’intrattenimento in tema di affari.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentaseiesima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato al caso del concerto del primo maggio che ha visto implicato Fedez su ddlZan e all’accusa di stupro per il figlio di Grillo.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Il gruppo dei naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza. Nuove nomination, possibili eliminazioni e tante dinamiche intratterranno il pubblico di canale 5.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Overdrive”. I fratellastri Andrew e Garrett Foster sono uniti da una passione che riguarda il furto di automobili di lusso, dalle Ferrari alle Jaguard. La loro abilità nel furto d’auto li porta a essere ingaggiati da un miliardario francese, Morier, che gli commissiona il furto di una Ferrari GTO 250.

PARAMOUNT (canale 27) trasmetterà, alle 21.10, “Tra matrimoni e divorzi”. A seguito della morte del marito, Wendy, riabituandosi alla vita da single, si è gettata nel lavoro. La donna, infatti, dirige con successo una società di weddingplanner che rischia di essere minata da Marco, un affascinante ma irritante avvocato divorzista che ha appena aperto uno studio proprio accanto all’attività di Wendy.