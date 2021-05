Vaccini, la Sicilia è praticamente ultima

Solo pochissimi punti in percentuale separano la Sicilia dall’ultima piazza nella classifica nazionale dei vaccini. Secondo il report nazionale, aggiornato alle cinque di questo pomeriggio, la Sicilia ha somministrato il 77,6 per cento dei vaccini consegnati. Segue soltanto la Calabria, con il 77,3. Siamo praticamente all’ultimo posto.

Le dosi somministrate, nell’Isola, sono 1.491.784 su 1.923.625 consegnate. Gli Open Day sono un’iniziativa importantissima, con la possibilità dei vaccini senza prenotazione, per chi è in target, ma evidentemente non bastano. I dati che qui si possono leggere per intero ci dicono che il Covid circola con forza. Non scema poi il ‘caso Palermo’. Oggi 445 nuovi casi. Noi continueremo a monitorare l’andamento della campagna vaccinale. Domani, proprio sulla campagna di vaccinazione, è fissata una conferenza stampa del presidente della Regione, Nello Musumeci.