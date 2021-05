ACR Messina, D’Eboli: “Novelli? Felice del suo operato”

"Sono felice che abbia preteso certi comportamenti e resto convinto che quest'anno dovesse essere gestito in una determinata maniera"

“Il mister vive il calcio a modo suo, non lo dico io ma lo ha dimostrato il tempo”. Così Cocchino D’Eboli, direttore sportivo dell’ACR Messina. Intervistato da La Gazzetta del Sud il dirigente giallorosso ha poi spiegato: “Sono felice che abbia preteso certi comportamenti e resto convinto che quest’anno dovesse essere gestito in una determinata maniera, migliorando alcune cose del passato in cui si era stati un pochino leggerini – ha concluso D’Eboli -. Siamo sulla strada giusta, onore e merito a lui e a tutto il suo staff. Sono felice del loro operato”.