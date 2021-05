Catania, Pellegrino: “Lottato a testa alta con chiunque”

CATANIA – “È stata una stagione regolare soddisfacente e non mi riferisco solo ai risultati ottenuti dalla squadra. Il processo di lavoro portato avanti ha coinvolto vivaio, Academy, calcio femminile”. Così il direttore dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, commentando il percorso fatto in questa stazione dalla società etnea. Il dirigente rossazzurro ha poi proseguito: “I risultati della prima squadra sono stati trainanti, se mercoledì ci ridaranno i due punti sarà una giusta soddisfazione. Li meritiamo per quello che abbiamo dimostrato sul piano tecnico e caratteriale nonostante le assenze. Abbiamo reagito bene a sconfitte, cambio di allenatore, infortuni. Abbiamo sempre lottato a testa alta contro chiunque e in prospettiva della seconda parte del campionato questo particolare mi fa restare più che mai fiducioso”.