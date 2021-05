Ekipe Orizzonte, sfida contro Padova: si cerca il riscatto dopo la sconfitta all’andata

CATANIA – Un nuovo recupero di campionato e l’ennesima battaglia da provare a vincere, per prepararsi al meglio al momento clou della stagione. Solo quattro giorni dopo la sfida casalinga vinta contro Verona, l’Ekipe Orizzonte tornerà in campo per affrontare una delle formazioni più quotate della Serie A1.

Domani, mercoledì 5 maggio alle 14:30, le rossazzurre ospiteranno infatti il Plebiscito Padova nella piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria (CT), nel recupero della quarta giornata del Preliminary Round Scudetto di pallanuoto femminile.

Non sarà solo la rivincita della sfida d’andata del girone, vinto 11-6 dalle venete due mesi fa, ma anche una delle vere prove generali di quella fase finale che l’Ekipe Orizzonte attende con ansia, come ha sottolineato anche la numero 6 etnea alla vigilia del match: “Abbiamo già raggiunto uno degli obiettivi di quest’anno vincendo la Coppa Italia – ha detto Rosaria Aiello – e siamo davvero molto contente di quel risultato. Già dal giorno dopo però ci siamo subito concentrate nuovamente sul campionato, pensando di dover fare tutto ciò che possiamo per vincere lo scudetto. Siamo già proiettate alle finali, ma vogliamo anche far bene nelle gare che rimangono per completare questo girone, a partire da quella di domani contro Padova. Sappiamo che questa partita ha una valenza ininfluente sulla vittoria del campionato, ma per noi conta moltissimo sia per l’umore che per la possibilità che avremo di riscattare la gara d’andata, non certo una delle migliori della nostra stagione. Poi è anche chiaro che personalmente non vedo l’ora che inizino le finali scudetto, sicuramente il momento più bello da vivere in questa annata”.