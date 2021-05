Licata, Campanella: “Con Acireale vittoria strameritata”

"Dopo il periodo da noi vissuto, non è facile ritrovare condizione così in fretta, quindi fare fatica dal punto di vista atletico è normale"

“Se non avessimo vinto ci sarebbe stato proprio da mangiarsi le mani, onore a loro ma abbiamo strameritato di vincere contro una signora squadra”. Così Giovanni Campanella, allenatore del Licata, dopo il successo ottenuto contro l’Acireale. Il tecnico gialloblù, intervenuto in conferenza stampa, ha poi proseguito: “Dopo il periodo da noi vissuto, non è facile ritrovare condizione così in fretta, quindi fare fatica dal punto di vista atletico è normale”.