Lupo: “Musumeci cambi marcia sulla logistica per i vaccini”

PALERMO – “Se davvero il presidente Musumeci vuole accelerare il ritmo della campagna vaccinale nell’Isola cambi marcia anche a proposito dell’organizzazione logistica chiedendo la disponibilità di tutti i medici specialisti convenzionati, dal dentista al cardiologo, e dei farmacisti, che hanno firmato l’accordo nazionale già il 29 marzo scorso, e non perda tempo soprattutto sulla creazione ed attivazione di nuovi hub vaccinali nei comuni che hanno offerto disponibilità di locali idonei, come ad esempio Termini Imerese. Solo così sarà possibile rendere capillare ed efficace la campagna vaccinale”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars, dopo la conferenza stampa in cui il governatore ha annunciato l’avvio delle prenotazioni per gli over 50 e le somministrazioni di massa per le isole minori siciliane.