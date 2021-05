Ortigia, cambio di programma: la squadra partecipa alle Final Four di Coppa Italia

ORTIGIA (SR) – Cambio di programma improvviso in casa Ortigia che aveva deciso di rinunciare alla partecipazione alle Final Four di Coppa Italia di pallanuoto a Palermo a causa di una positività al Covid. Come comunicato dalla FIN, la nostra squadra potrebbe scendere in acqua questa sera per la semifinale di coppa contro Brescia.

Il club – si legge in una nota – ha continuato a monitorare il gruppo squadra, più volte sottoposto a tamponi nel corso delle ultime 24 ore con esito negativo, la semifinale di coppa Italia tra AN Brescia e CC Ortigia potrebbe infatti essere disputata regolarmente alle 20:45 di stasera, come da programma ufficiale.

Il condizionale è d’obbligo perché risulteranno determinanti i risultati del doppio tampone, rapido e molecolare, cui sarà sottoposto alle 15:00 il nostro gruppo squadra per una ulteriore conferma delle condizioni di sicurezza che consentiranno lo svolgimento della partita.

L’Ortigia nel frattempo, in queste ore sta raggiungendo Palermo”.