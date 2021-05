Palermo, Guana: “I rosanero hanno ottenuto un grande risultato”

“Il mister del Palermo (Giacomo Filippi) è stato coraggioso nell’accettare l’incarico, non conosco i rapporti che aveva con Boscaglia. Personalmente mi troverei in difficoltà”. Questo il pensiero di Roberto Guana, ex centrocampista del Palermo e attuale vice allenatore del Teramo, in merito all’attuale situazione in casa rosanero. “Penso che abbia valutato tutti i pro e i contro, e abbia ben ponderato – ha proseguito Guana ai microfoni di Gold78 -. Allenare il Palermo non è da tutti, una società così blasonata, e non è facile, ma il risultato appena raggiunto gli ha dato ragione. Credo sia cambiato qualcosa nell’atteggiamento, la qualità l’hanno sempre avute. Palermo ha un certo peso, e se le cose non vanno bene è tutto molto più difficile, più che in altre piazze. I ragazzi del Palermo si sono compattati e sono riusciti a raggiungere un grande risultato”.